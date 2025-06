Belve, la Fagnani taglia l'intervista della Pettinelli: "Moscia mai"

Non è andata e non andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani ad Anna Pettinelli, già registrata nei giorni scorsi per Belve e che doveva essere trasmessa in origine nella puntata di martedì 3 giugno. E non perché il faccia a faccia con la celebre speaker radiofonica e insegnante di Amici di Maria De Filippi sia stata "censurata" perché troppo piccante e sconveniente.

Al contrario: secondo Dagospia la scelta, spiazzante e dolorosa, è stata presa dalla Fagnani e dai suoi autori perché ne sarebbe scaturito un colloquio un po' troppo piatto, monotono, senza fuochi d'artificio. La "belva" Pettinelli, insomma, non avrebbe né ruggito né graffiato granché. O perlomeno, non abbastanza per gli standard (altini) della trasmissione.

Secondo Giuseppe Candela, tra i massimi esperti di gossip televisivo italiano, l'intervista è stata giudicata tecnicamente "troppo moscia". E sulla pagina Instagram del giornalista Andrea Di Carlo, manager della Pettinelli, di fatto conferma questa versione.

Qualcosa di quel facci a faccia è filtrato. "È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l'è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli", è l'introduzione al solito pepata della Fagnani in uno stralcio video. "Neanche Grace Jones!", ironizza il manager. Con la risposta secca della stessa Pettinelli in calce al filmato: "Andrea caro! Grace Jones davvero no, ma moscia mai!".