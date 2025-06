L'Eredità, stagione da record. Per Giovanni finisce male

Una media di 4,3 milioni di telespettatori e un 26% di share: sono i numeri da record di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni che sabato chiuderà una stagione trionfale. La puntata più vista è quella del 13 febbraio 2025 con 5 milioni di telespettatori di media e il 29,3% di share, mentre aprile è stato il miglior mese con una media del 27,2% di share. In questa edizione il programma ha raggiunto picchi record di 5,8 milioni di telespettatori e del 31,5% di share.

La penultima puntata dell'ormai tradizionale Torneo dei Campioni che mette uno di fronte all'altro tutti i migliori concorrenti dell'edizione 2024/25. Giovanni elimina definitivamente il giovane e amatissimo Gabriele (soprannominato "Mister 300mila euro" per la somma vinta durante il suo dominio) e approda così alla Ghigliottina finale. Queste le cinque le parole-indizio: "Pesante", "Cultura", "Personale", "Spedire" e "Bordo", per un montepremi residuo di 20mila euro.

Sui social concordano quasi tutti: la risposta corretta è "Bagaglio". In studio, però, forse per l'emozione del momento, il campione Giovanni sbaglia. E su X ecco la raffica di critiche, fin troppo feroci: "Giovanni alla ghigliottina sempre così così", "Ha sbagliato ben gli sta non doveva battere Gabriele!!", "Dai che non era difficile". E un conclusivo, tombale tributo a un vecchio mitico campione: "Se arrivasse Cannoletta li ridurrebbe tutti in cenere".