Affari Tuoi? Nemmeno Sinner! La clamorosa impresa di De Martino

La puntata di Affari Tuoi è andata in onda ieri sera, domenica 8 giugno, come sempre in access prime time su Rai 1, al timone sempre Stefano De Martino. E la serata si è conclusa in grande stile, con il conduttore che ha potuto annunciare un premio importante: ben 29 mila euro assegnati a uno dei concorrenti in gara.

Ma non solo: Affari Tuoi infatti ha trionfato anche negli ascolti, raccogliendo il 22,38% di share. Certo, cifre inferiori rispetto a quelle a cui ci ha abituato De Martino. Ma c'era una ragione, pesantissima e ben precisa: la concorrenza della finalissima del Roland Garros, in chiaro, il match epico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Alla luce di questa sfida, quel 22% abbondante risulta essere una cifra iperbolica, pazzesca, sensazionale.