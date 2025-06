4 di sera, l'immigrato sbotta in tv: "Gli italiani mi hanno deluso"

A 4 di Sera si parla del risultato del referendum. Come sappiamo la consultazione referendaria è stato un vero e proprio boomerang per la sinistra. Su tutti i fronti. La prima botta è arrivata con col quorum non raggiunto:infatti solo il 30 per cento degli aventi diritto ha espresso il proprio voto. Poi la seconda batosta con un parte degli elettori di sinistra che ha detto no al referendum che avrebbe accorciato i tempi, da 10 a 5 anni, per il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri.

E ora, nello studio di Del Debbio c'è, tra gli immigrati, chi critica il voto degli italiani. E a farlo è un ragazzo straniero che sbotta: "Sono deluso dal voto degli italiani. Io mi sono speso in quanto immigrato per dire la mia su questo referendum. Vivo qui, parlo italiano e se c'è qualcuno che fa una campagna politica per accorciare i tempi sulla cittadinanza, io mi sento in dovere di dire la mia. E l'ho fatto anche con alcuni ragazzi di Pavia...". Insomma a quanto pare al ragazzo è andato di traverso il voto al referendum. Ma è la democrazia bellezza. La stessa democrazia che ha posto una domanda chiara agli italiani a cui hanno risposto con un secco "no".