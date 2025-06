La Volta buona, Enrica Bonaccorti sbotta: "Una cr***a!"

Diverse gradazioni di dolori e sofferenze al femminile a La Volta buona, il talk del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’ex velina di Striscia e compagna di Bobo Vieri Costanza Caracciolo ha parlato del suo problema fisico, la diastasia addominale, e soprattutto del livore ingiustificato dei social. «Mi hanno chiesto più volte se fossi incinta. La diastasia ce l’hanno tantissime donne, se non sbaglio il 60%. E avviene principalmente dopo le gravidanze.

Si tratta di un distaccamento del retto addominale, che succede a volte anche quando sei in sovrappeso. Me ne sono accorta perché quando ero distesa avevo un po’ la pancia a punta. Quindi anche io ho pensato di fare un intervento, ho visto svariati specialisti». A far male, come detto, i commenti di perfetti sconosciuti: «I social hanno questa famosissima libertà di parola nel poter giudicare e criticare tante volte dicendo falsità».

Lacrime amarissime anche per Romina Pierdomenico, fino al marzo 2023 compagna di Ezio Greggio. «Ho dovuto ricostruire da zero vita perché tutta la mia vita era con lui». Tra i due 39 anni di differenza e 5 insieme: «Molto belli, stare con un uomo più grande significa stare con una persona con visione della vita più ampia». Ma c’era anche l’altro lato della medaglia: «Ho sofferto per 5 anni, tanti pregiudizi sulla nostra coppia. Tornavo a casa e piangevo, passare per una persona che non sei agli occhi degli altri fa male. È facile pensare: lei è giovane e si è fidanzata con uomo più grande e famoso per soldi e successo. Ho sofferto davvero tanto». Decisive le prospettive di vita, per forza di cosa differenti: «Sì, avrei fatto un figlio con Ezio, sicuramente».

Anche Enrica Bonaccorti ha affrontato in studio i suoi dolori d'amore: «Ho divorziato dopo 2 anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia... tante bugie. Siamo andati a vivere insieme a casa di mia madre perché lui mi aveva mentito. Non mi ha mai mantenuto nessuno. Perché? Perché sono una cretina! Tutte sposate con miliardari e io no». E il vestito delle nozze? «Buttato».