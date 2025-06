Affari tuoi, Rita Dalla Chiesa porta De Martino in vigilanza Rai

Esplode il caso Gennarino. Per chi non lo sapesse (ma sono pochi, a giudicare dagli ascolti), si tratta del cagnolino diventato la mascotte di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino con record di share.

Il piccolo Jack Russel è un beniamino dei pacchisti e dei telespettatori, che da casa seguono e commentano in tempo reale le puntate su X. Ma non per Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum, amatissima ospite di vari talk ma soprattutto vicepresidente dei deputati di Forza Italia nonché responsabile del Dipartimento benessere animale del partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Il suo attacco, dunque, promette di avere anche una rilevanza politica e non solo di alzare un dibattito sul tema.

"Desta disappunto assistere all'utilizzo di animali chiaramente addestrati nei programmi del servizio pubblico, come sta accadendo su Rai 1 nella trasmissione Affari tuoi. Si tratta di una modalità superata, fra l'altro contraria alla crescente sensibilità culturale sul tema del benessere animale. Questo pur senza parlare, ovviamente, di maltrattamento".

"In questi mesi - prosegue la nota della Dalla Chiesa - stiamo sostenendo con forza tutte le battaglie per il superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli. Un provvedimento atteso che segnerebbe un passaggio fondamentale: riconoscere l’animale come essere senziente, e non come strumento di intrattenimento piegato a logiche esclusivamente economiche e di spettacolo".

"Non diciamo - aggiunge - che i cagnolini o altri animali non debbano più apparire in televisione. Sono un punto di forza nel gradimento soprattutto dei bambini. Il punto è la dignità. Costringerli a pregare, fare l'inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante per loro. La televisione è un mezzo potente: se può offrire al pubblico la compagnia di un animale in modo naturale e rispettoso, ben venga. Abbiamo esempi che non hanno mai destato polemiche, come i cagnolini presenti nello studio di Striscia la notizia, che si muovono liberamente e che alla fine della trasmissione vengono adottati".

"In questo contesto, troviamo inaccettabile che proprio la Rai, che in passato ha spesso anticipato i cambiamenti culturali del Paese, si ponga oggi in evidente ritardo. Chiediamo un ripensamento all'Azienda e porterò - conclude Dalla Chiesa - la questione all'attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza, affinché il servizio pubblico rifletta sul proprio ruolo e si faccia promotore - come oggi succede fra la maggior parte del pubblico - di una nuova consapevolezza etica nei confronti degli animali".