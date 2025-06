Bignami a valanga sulla sinistra: "Ecco chi manderei a Teheran"

La sinistra è scesa nuovamente in piazza per manifestare in favore della Palestina e contestare Israele, gli Stati Uniti di Donald Trump e… l’Italia di Giorgia Meloni! Tutti in strada contro le politiche di riarmo dell’Europa, definita "me**a imperialista", e in favore di una pace che parta dal cessate il fuoco immediato sia a Gaza sia in Ucraina. E, soprattutto, con un’Italia che tronchi ogni rapporto con Israele, economico e commerciale, e addirittura esca dalla Nato Un delirio. E di questo tema si discute a Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio .

In studio, tra gli ospiti, c’è Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei deputati del partito di governo, Fratelli d’Italia. Bignami si professa stupito di queste manifestazioni contro il proprio Paese e scomoda paragoni importanti per far capire come dentro i nostri confini la libertà di parola sia garantita, al contrario di altri Paesi: “Io francamente manderei qualcuno di quei signori a manifestare a Teheran, con Hezbollah, con Hamas e con quella gente lì e se tornano, perché non credo che tornino, queste persone capiscono che se possono manifestare è perché siamo in una nazione che garantisce libertà e democrazia e allora li manderei là. Se tornano magari amano un po' di più la propria patria e i nostri valori di libertà e democrazia e magari li rispettano di più, perché se possono dire quello che pensano legittimamente è proprio perché noi garantiamo una situazione di quel tipo su quei valori. Basterebbe guardare anche in Cina, a Pechino, dove non vedo gente che manifesta contro la strage degli Uiguri, non vedo gente che manifesta per gli assassini che vengono fatti in piazza a Teheran, non vedo una bandiera del regime degli ayatollah bruciata, Il problema è che loro – i manifestanti - si vergognano di essere italiani”.