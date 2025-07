Reazione a catena, insulti per le Uscio e bottega: "Non ci arrivano"

Un nuovo esempio di crassa ignoranza sconvolge i telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Qualche puntata fa gli appassionati erano rimasti sconvolti dai concorrenti che non conoscevano lo scrittore Andrea Camilleri, l'autore della saga del commissario Montalbano. Giovedì sera tocca invece al mitico colonnello Bernacca, l'uomo che per anni e anni ha fornito le previsioni del tempo in tv agli italiani.

Protagoniste dello svarione le nuove campionesse, le Uscio e bottega, capaci di battere le Pari e Patta dopo il primo spareggio di questa edizione. Martina, Valentina e Sara arrivano così all'Ultima catena, il gioco che assegna il montepremi, con 10.500 euro ancora in ballo fino all'ultima parola. Non male.

"Previsioni" e "Grado" sono le due parole-indizio, su X gli appassionati sono quasi tutti concordi: "Colonnello". Le campionesse però non azzeccano la risposta corretta e sui social si scatenano le critiche. "Comunque esiste Giuliacci di colonnello e tanti altri, non è assolutamente una parola non a portata. E sono molto più giovane di queste concorrenti, non c'è bisogno che andate a pescare nella preistoria", "Questa era facile. L'avevo azzeccata da subito: 'Colonnello' (con previsioni e grado)", "Una soluzione da anni 80... Maddai, con dei concorrenti di 20 anni!!! Ma come diavolo fanno a sapere una cosa che manco hanno visto?!? Vabbè che il pubblico è over 40 ma porcaccia miseria... Lo troppo da vero scorretto", "Il mitico colonnello Bernacca", "Sono troppo giovani per conoscere il colonnello Bernacca" fra 3... 2... 1...", "Non conoscono Bernacca", "Dai... Troppo giovani per ricordare il colonnello che fa Eva le previsioni del tempo...", "Non ci arrivano".

In generale, molte le critiche sia per le concorrenti sia per gli autori: "Per carità, spero ci sia un altro cambio domani", "Sempre più in basso", "Comunque cari autori o mandate qualche squadra effervescente o davvero è diventato una noia mortale ormai seguire questo programma", "Però per avere montepremi basso e prima volta sono arrivate con un buon montepremi. Altri campioni a momenti dovevano dare loro i soldi", "Ma questa al centro perché l'hanno messa caposquadra? Mamma mia".