Reazione a catena, "chiudete tutto": la gaffe delle Pane al pane

"Volevo un cambio al vertice ma non così però". Ai telespettatori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, non piace la staffetta da campionesse. Lunedì sera le Uscio e bottega cedono il testimone alle Pane al pane, altro trio tutto al femminile composto da Olga, Giulia e Giulia S, anche loro fiorentine, per l'esattezza da Pontassieve. "Siamo amiche da sempre, dalle elementari e dalle medie". Olga nel 2014 è stata pure campionessa del mondo di danza sportiva.

Per la cronaca, le nuove campionesse realizzano anche 13 punti all'Intesa vincente, miglior risultato di questa edizione subito dopo il record dei Tiri liberi, autentici "super-campioni" del 2025 capaci di arrivare a 14 punti. All'Ultima catena, però, arrivate con un montepremi di 87mila, a suon di errori scendono fino a 5.438 euro. Da un lato c'è "saldo", dall'altra "3x2". La parola chiave da indovinare è "conveniente", e le Pane al pane non azzeccano.

Forse per la troppa tensione o forse, è l'accusa degli appassionati da casa, per una preparazione non sufficiente. "In teoria catena mediocre su risposte facili ma solo i Tiri Liberi facevano meglio di diecimila euro, quest'anno", "Scusate ma la catena di oggi era una str***ata".

A far storcere il naso però soprattutto una gaffe delle neo-campionesse: "Queste non conoscono la Pantera Rosa io non ci posso pensare", "L'emozione ok ma non conoscere la pantera rosa...", "Non conosce la pantera rosa... mi perdono dei punti", "E niente arrivati a questo punto del gioco ai concorrenti si spegne il cervello", "Ma chiudete sto programma mamma mia..", "Non ho capito da quale paese vengono le nuove campionesse", "Mandate via Olga, per l'amor del cielo".