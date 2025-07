Paolo Del Debbio, la bomba in tv: "Perché Sala deve dimettersi"

Nel corso dell’ultima puntata di "4 di Sera," Paolo Del Debbio ha espresso una posizione netta riguardo allo scandalo urbanistico che coinvolge il sindaco di Milano, Beppe Sala. Secondo Del Debbio, Sala dovrebbe dimettersi immediatamente a causa delle gravi accuse emerse nell’inchiesta che ha scosso la città.

Del Debbio non ha usato giri di parole: "Un sindaco che si trova invischiato in un simile scandalo, se fosse solo vero un sesto di quello che è uscito, non potrebbe governare. In questi anni si è occupato di diverse cose inutili, come il green e ha riempito la città di zanzare. Ecco in questo caso credo debba fare un passo indietro. Ma non per una condanna in tribunale, qui il processo deve cominciare, ma per una condanna morale". Il riferimento è all’indagine che ha portato alla richiesta di sei arresti e all’iscrizione di Sala nel registro degli indagati per reati legati al progetto "Pirellino".