Reazione a catena, i Gira e rigira già visti in tv: "Porc***a, vergognatevi"

Chi si rivede: a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, torna un trio già visto su questi schermi un paio di anni fa, e stavolta con maggiore fortuna. "Abbiamo già partecipato nel 2023, con Marco Liorni", spiegano Naischel, Ruben e Francesco. All'epoca si chiamavano i Nini di Nonno, oggi sono i Gira e rigira, con buon senso dell'ironia. Toscanissimi pure loro (da Prato), riescono nell'impresa di rimandare a casa le Pane al pane, per poi incappare in una impresa a due facce.

Prima, come fa notare la precissima pagina X "Statistiche di Reazione a catena", fissano il record stagionale di punti all'Intesa vincente con 15 poi però, purtroppo per loro, anche il primato negativo di errori alla decisiva Ultima catena, ben 10. Risultato: partono con un montepremi iniziale di 141mila euro, ricchissimo, e terminano con la miseria di 69 euro. Peggio di loro, nella storia del programma, solole Chicche d'uva con 56 euro nel giugno del 2024.

Le ultime due parole indizio sono "Ferro" e "Commosso", la parola da azzeccare era "Toccato" ma i Gira e rigira non ci arrivano. E giù critiche, feroci. Non per loro, però, ma per gli autori del programma.

"Solo ai Tiri Liberi facevano le catene facilissime", scrive un telespettatore su X. E ancora: "Visto che i ragazzi sono stati bravisimmi gli hanno messo una catena impossibile... Bastardi senza gloria priori...", "Non ho capito tutto sto clamore per l'Ultima catena. Io che non sono una cima le ho prese quasi tutte al primo colpo. Questi singolarmente sono un disastro. Spero per loro sia solo l'emozione", "La zip finale che fino a ieri era quasi un regalo, stasera, difficilissima. Galeotto il cambio della guardia? Tre ragazzi bravissimi con un livello di difficoltà che non si spiega!?", "Quasi tutti d'accordo leggo che l'ultima Reazione a catena è stata complicata. Poi non dite che sorgono grossi dubbi", "Io sono veramente arrabbiata. È una vera porcata che hanno fatto a quei ragazzi, che avevano dato prova di tanta volontà. Poi scrivono che i ragazzi sono svogliati. VERGOGNATEVI".