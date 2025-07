In Onda, Bottura fuori controllo: "Combattimento tra cani", chi insulta (a destra)

C’è spazio anche per la satira durante l’ultima puntata di In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Nel suo editoriale, Luca Bottura prende di mira, dopo Fedez e il suo spostamento a destra, il generale Roberto Vannacci per l’ultima intervista concessa al Corriere della Sera: “A proposito di sorprese, il generale Vannacci, intervistato dal Corriere, ha dato prova di pacatezza e altre bugie che potrei dire… pacato come un combattimento tra cani”.

Mostrando i titoli della sua intervista, Bottura esclama: “Vannacci su Kiev, Io scelgo Putin e poi, dall'interno, Putin o Zelensky? Scelgo il primo, le parole di Vannacci sono un caso. Ma secondo me è davvero filo putiniano in modo imbarazzante. Dice che Mussolini ha fatto anche cose buone ed è vero, ha fatto cose buone, scappare”.

Poi prende di mira anche Giorgia Meloni, che durante la pandemia invitava il governo Conte-bis a chiudere tutto e oggi, invece, rifiuta il piano dell’OMS in caso di nuova emergenza sanitaria. Questo un tweet della premier, recuperato in quei mesi: "Dopo che l'OMS ha definito l'emergenza coronavirus una pandemia credo che il Governo dovrebbe fare un ulteriore approfondimento sulla nostra proposta di chiudere tutto". Bottura, quindi, esclama: “Oggi per fortuna è rinsavita e lecca il pelo ai no vax e a Trump e nei giorni scorsi ha fatto la stessa cosa di Trump, opponendosi al piano dell'OMS in caso di nuova pandemia. Noi facciamo parte dell'OMS quindi la cosa è piuttosto strana. C'è un piano pandemico italiano sovranista in caso in cui un virus mortale si presentasse al confine. Trattato come un clandestino, fermato, interrogato e subito rimpatriato in Cina!”.

Il riferimento è al proclama governativo con cui la Meloni ha detto no all’Organizzazione mondiale della sanità: “Il Governo di Giorgia Meloni si è opposto alle modifiche del Regolamento sanitario internazionale, così come hanno fatto altre nazioni. Le restrizioni di sovranità non erano giustificate. Grazie anche al Ministro Schillaci".