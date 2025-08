In Onda, "a Gaza giustiziano i bimbi": Rula Jebreal, orrore senza contraddittorio

La verità a senso unico di Rula Jebreal su Gaza e la Palestina è ormai quasi un genere letterario. La giornalista nata ad Haifa, in Israele, di origini palestinesi e ormai italiana d'adozione, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7, torna ad attaccare senza remore l'Idg, l'esercito israeliano, accusando il premier Netanyahu di genocidio e gli stessi soldati di comportamenti agghiaccianti. E come sempre il contraddittorio non è presente.

"Questi militari israeliani usano il cibo come una trappola mortale. Invitano i palestinesi ad andare a ritirare il cibo, in tutta Gaza ci sono solo 4 postazioni per distribuire il cibo. Quando arrivano queste persone iniziano a sparargli addosso", spiega la Jebreal.