Garlasco, scontro acceso Lovati-De Renzis: "Io lo dicevo da tempo..."

Scontro acceso tra l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Renzis, e quello di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Al centro del dibattito a Zona Bianca su Rete 4 c'è la contaminazione del Dna di ignoto 3 che di fatto ha innescato il crollo della tesi accusatoria che vedrebbe un nuovo protagonista sulla scena del delitto di Garlasco. Lovati tuona: "Io l'ho sempre detto, era chiaro si trattasse di contaminazione. Non ci trovo nulla di strano. Sapete quanti corpi passano da una sala autoptica ogni giorno?".

Parole che però non sono state condivise dal legale di Stasi che ha subito replicato a stretto giro: "Non sono affatto d'accordo con quello che dice il preparato collega. Un'autopsia ci dice tante cose ma soprattutto ci dà evidenze sull'orario della morte e su tanti altri aspetti che rigurdano il cadavere. Ad esempio il fatto che il corpo non sia stato pesato lo ritengo un errore grave. Una differenza di 5 chili può spostare la morte di una persona di un'ora", ha affermato il legale di Stasi. Il dibattito è stato piuttosto acceso. Poi il conduttore, Giuseppe Brindisi, ha riportato la calma.