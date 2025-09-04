Corrado Guzzanti e Purgatori, il video in cui irridevano La7: "Quanto fa?"

Un video su Instagram, diventato virale qualche settimana fa in occasione del ritorno di Atlantide, il programma condotto dal compianto Andrea Purgatori. Un mini-spot "al contrario", condiviso dalla pagina "Retrotv708090", che aveva come protagonista il geniale Corrado Guzzanti in versione Padre Pizzarro e lo stesso Purgatori.

"Stiamo sistemando le telecamere, per La7", lo avverte il giornalista. "Che è La7?", "Un canale televisivo...". Ah sì ricordo, come no? Come no? Che fa il 2". Inteso come 2%, di ascolti. E chissà che avrà detto l'editore Urbano Cairo, ascoltandolo.

"No, veramente fa ascolti molto più alti", ribatte Purgatori fuoricampo. "No, fa il 2. Gli regaliamo noi qualcosa ma fa il 2. Quando sforiamo ed esageriamo con Don Matteo vi diamo noi qualcosa. Ma pure il programma tuo, Atlantide, bellissimo eh. Su Michelangelo. Quanto ha fatto?". "350mila". "No, zero ha fatto. Li abbiamo levati a Don Matteo ma giusto perché te chiami Purgatori, che poi sarebbe un brand nostro".