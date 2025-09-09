La Volta buona, "Mica come la Parietti": Lucrezia Lante della Rovere scatena il caos

Quella che sembrava una (pepata) battuta in tv diventa una clamorosa polemica sui social tra due dive dello spettacolo italiano. Da una parte l'attrice Lucrezia Lante della Rovere, ospite di Caterina Balivo nella nuova stagione di La volta buona su Rai 1. Dall'altra Alba Parietti, che tirata in ballo risponde a muso duro sulla sua pagina di Instagram.

Questioni di cuore alla base dello scontro. La figlia di Marina Ripa di Meana spiega di aver avuto "pochi, profondi e significativi" legami sentimentali nella sua vita e di essere capace "di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti 'di passaggio'". "Io sono esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti", è la frase che sfugge di bocca alla Lante della Rovere dalla Balivo. Così, diretta e senza fronzoli. E soprattutto senza precedenti screzi tra le due signore del cinema e della tv. Semplice ironia? No, mancanza di rispetto, secondo l'Alba nazionale.

“Un nuovo amore? Mi dovrebbe far vedere il mondo alla rovescia”. Lucrezia Lante Della Rovere a #LVB pic.twitter.com/voY4QosBP0 — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 8, 2025

"Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt'altro da come l'ha descritta". Esordisce la Parietti nel suo post su Instagram.

"Trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita". "Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po' stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva", sottolinea ancora la Parietti. "Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto", conclude.