"Dentro la Notizia", la clamorosa truffa a Jorge Lorenzo: sfogo clamoroso

Oggi, venerdì 12 settembre, la testimonianza di Jorge Lorenzo, vittima di una truffa. L'ex campione del mondo ha acquistato una ruota panoramica a Vieste, l'ha affittata a una società che secondo l'ex pilota non sta rispettando il contratto.

Queste le parole di Lorenzo che spiega la vicenda per la prima volta: «Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni. Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimenti, lo ritenevo un amico. Il patto era che durante questi 4 anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male e ogni volta mi pagava sempre più tardi. Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa. E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200 mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa. Nell’ Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo. La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci".