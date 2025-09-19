Otto e Mezzo, "insulti da destra". E Bocchino spegne subito La Torre

Duello tra Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti Lgbtq, e Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber. Al centro della puntata c'è il tema dell'odio, quell'odio che da sinistra viene spesso alimentato nel linguaggio usato per definire gli esponenti della destra.
La situazione è definitivamente sfuggita di mano proprio con l'omicidio di Charlie Kirk e le polemiche che ne sono derivate. In studio la La torre legge alcune frasi di alcuni esponenti di Fdi che hanno alzato i toni, a volte usando anche insulti sui social o in consiglio comunale.
Un elenco però a senso unico a cui ha risposto Italo Bocchino con parole molto chiare: "Potrei dire la stessa cosa al contrario con gli esponenti di sinistra che hanno insultato proprio in queste ore consiglieri di Fratelli d'Italia. Cito solo un consigliere del Pd che ha detto a una collega "vi appendiamo, vi abbiamo già appesi una volta". Il linguaggio deve essere tenuto sotto controllo da tutte le parti politiche non è un discorso a senso unico". Insomma, Bocchino ha voluto smontare la tesi della La Torre per cui il vento dell'odio soffia da destra.