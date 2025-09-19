Affari tuoi, clamoroso Achille: "Chi è mia moglie"

Nella serata del 19 settembre, su Rai 1, il quiz "Affari Tuoi" ospita Achille, originario della regione Emilia-Romagna e precisamente dalla città di Modena, dove opera nel settore dedicato agli incidenti stradali all'interno del corpo di Polizia Municipale.Partecipa al gioco già da un'impressionante serie di 20 episodi consecutivi. Ad accompagnarlo in trasmissione c'è Barbara, che definisce "la figlia del suo superiore", e pure lei è impiegata nella Polizia Municipale. In verità, il padre Franco ha ormai lasciato il servizio attivo, ma all'epoca in cui la coppia ha iniziato la relazione, Barbara era effettivamente la figlia del suo diretto responsabile. La coppia affronta la sfida con il pacco contrassegnato dal numero 12 e nutre grandi aspettative di chiudere la serata con un sostanzioso premio in contanti.

Achille (da Modena, Polizia Locale) e Barbara giocano con il pacco 12, difendendo 20 puntate di permanenza. I pacchi iniziali rivelano: 15 (Molise) con 100.000€, 17 (Toscana) con 1€, 14 (Piemonte) con 200.000€, 1 (Lazio) con il pacco nero (100€), 11 (Sardegna) con 200€, e 7 (Lombardia) con 500€.Achille accetta il primo cambio per il 4 (Veneto); il suo ex 12 nasconde il Tulir. Successivamente: 5 (Friuli) 50€, 2 (Puglia) 100€. Offerta del Dottore: 30.000€, rifiutata. Eliminati: 3 (Campania) 0€, 13 (Trentino) 10.000€, 19 (Sicilia) con Gennarino. Offerta: 35.000€, respinta. Poi: 9 (Calabria) 20€. Resta un blu e sei rossi; offerta 40.000€, no. 6 (Valle d'Aosta) 100€. Cambio respinto.20 (Basilicata) 15.000€; offerta 47.000€, rifiutata. 8 (Umbria) 20.000€; cambio no. 16 (Liguria) 300.000€; destino carte indica cambio, ignorato. 10 (Abruzzo) 30.000€. Restano 50.000€ e 75.000€; offerta 62.500€, declinata. Achille azzecca i 75.000€ nel suo pacco, vincendo un bottino soddisfacente.