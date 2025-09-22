4 di Sera, Vittoria Baldino attacca Meloni: "Aspetto la condanna di un criminale di guerra"

Sono almeno cinque i manifestanti fermati dalle forze dell'ordine per la guerriglia urbana verificatasi durante la manifestazione pro Gaza in corso da questa mattina a Milano. Una cinquantina gli agenti feriti dal lancio di pietre, bottiglie e vasi da parte degli attivisti, ancora radunati a centinaia in via Vittor Pisani. Non si ha contezza, al momento, dei feriti tra i manifestanti. Basterebbero questi numeri per evidenziare la gravità di quanto accaduto a Milano questo pomeriggio.

Ma a 4 di Sera, la grillina Vittoria Baldino attacca Giorgia Meloni: "Io penso che oltre a parlare giustamente di quello che è accaduto della degenerazione, della manifestazione dello sciopero di oggi, si debba parlare anche di centinaia, di migliaia, di ragazzi e ragazze, uomini e donne, io li ho visti oggi, che persone che hanno anche rinunciato al proprio stipendio per poter manifestare per una causa collettiva, che è una causa che non riguarda noi apparentemente da vicino, ma riguarda noi come esseri umani".