4 di Sera, il veleno di Saviano su Meloni: "L'odio l'ha innescato anche lei"

di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
(4 di Sera)

1' di lettura

Roberto Saviano non perde quasi mai l'occasione per puntare il dito contro Giorgia Meloni. Intercettato dalle telecamere di 4 di Sera, lo scrittore parla dell'omicidio di Charlie Kirk che ha innescato un dibattito mondiale sul linguaggio politico carico d'odio che proviene da sinistra.

E così l'autore Gomorra prima fa una premessa e poi affonda il colpo. "L'opposizione dice che Meloni in questo momento utilizza questa vicenda per portare l'attenzione su altri argomenti? Un po' è vero, anche se va detto che chiaramente la vicenda Kirk egemonizza il dibattito in tutto il mondo, quindi è naturale che un primo ministro ne parli. Detto ciò è chiaro che il rischio è che monopolizzi l'attenzione evitando discussioni politiche internazionali e nazionali più importanti", afferma Saviano.

Poi aggiunge: "Si sta sfaldando la democrazia americana. Ovviamente è anche responsabilità del Partito Democratico che ha deluso talmente tanto che ha permesso che vincesse Trump. Non può essere considerata la crisi della democrazia soltanto responsabilità delle destre". Ma alla fine, ecco il colpo di veleno. Non resiste: "Questo odio politico di cui parla Meloni in Italia esiste. Esiste e l'ha innescato anche lei". 

