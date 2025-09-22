4 di Sera, il veleno di Saviano su Meloni: "L'odio l'ha innescato anche lei"

Roberto Saviano non perde quasi mai l'occasione per puntare il dito contro Giorgia Meloni. Intercettato dalle telecamere di 4 di Sera, lo scrittore parla dell'omicidio di Charlie Kirk che ha innescato un dibattito mondiale sul linguaggio politico carico d'odio che proviene da sinistra.

E così l'autore Gomorra prima fa una premessa e poi affonda il colpo. "L'opposizione dice che Meloni in questo momento utilizza questa vicenda per portare l'attenzione su altri argomenti? Un po' è vero, anche se va detto che chiaramente la vicenda Kirk egemonizza il dibattito in tutto il mondo, quindi è naturale che un primo ministro ne parli. Detto ciò è chiaro che il rischio è che monopolizzi l'attenzione evitando discussioni politiche internazionali e nazionali più importanti", afferma Saviano.