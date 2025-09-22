Affari Tuoi, Beatrice e il microfono aperto: figuraccia sui titoli di coda

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 settembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, Beatrice Bernucci, 30enne podologa di Luni (La Spezia) e appassionata di pallavolo, rappresenta la Liguria con il pacco n.8. Accompagnata dal fidanzato Mirko, odontotecnico e pugile, Beatrice gioca con fortuna iniziale, eliminando presto pacchi rossi da 75mila, 20mila e il nero da 10 euro. Sceglie il n.19, data del loro futuro matrimonio: "I nostri genitori non lo sanno ancora. Se vinciamo, ci sposiamo", rivela, scatenando applausi.

La partita decolla bene: dopo aver scartato lo zero, rifiuta l'offerta del Dottore da 36mila euro. Ma la sfortuna colpisce con due rossi consecutivi (100mila e 20mila), seguiti da un'altra offerta da 26mila, anch'essa declinata. De Martino incita con "mantra" positivi: "Farò di tutto per farti trovare 3 pacchi blu", e Beatrice ne scopre due (100 e 500 euro), ma resta con 3 rossi alti (50mila, 200mila, 300mila) e 5 blu.Emozionante l'apertura del n.18: "Quel giorno ho perso mia zia, la mia seconda mamma con cui sono cresciuta", confida commossa, trovando il Camuggin, simbolo ligure. Rifiuta altre tre offerte, elimina 200mila e 10mila, e declina lo scambio pacco. A un passo dal jackpot, l'offerta finale da 75mila crea dramma: "Sono tanti, ci sposiamo, ma 300mila cambierebbero tutto", esita Beatrice. Accetta, ma il suo pacco nascondeva 300mila euro. "Ho sempre detto di non accettare, il destino ce li aveva dati", si rammarica, tra lacrime e rimpianti a microfono aperto... Non riesce a trattenere la delusione.