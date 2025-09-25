Reazione a catena, le Due più una umiliate : "Brutti pensieri"

Nella puntata di Reazione a Catena del 24 settembre 2025, condotta da Pino Insegno su Rai 1, il trio femminile "Le Due più Una" ha conquistato la vittoria contro i campioni uscenti, ma ha sfiorato la sconfitta per una scelta finale discussa. Il team è composto dalle gemelle Eleonora e Sara, unite alla loro amica di lunga data Barbara: il nome riflette il loro legame affettuoso e la dinamica "due più una". Durante il gioco, hanno dimostrato un'affiatamento invidiabile, con comunicazioni fluide, ascolto reciproco e intuizioni rapide, soprattutto da parte di Barbara, nota per le sue associazioni logiche e precise.Nella fase iniziale, le concorrenti hanno affrontato i campioni in carica, "I Riboiti", un gruppo maschile che si è mostrato meno emozionato rispetto alle prime apparizioni. Grazie a una maggiore lucidità nell'Intesa Vincente, "Le Due più Una" hanno superato gli avversari, eliminandoli e accedendo all'Ultima Catena con un montepremi accumulato di 26.000 euro.

Il pubblico ha apprezzato la loro spontaneità e coordinazione, che ha reso la gara avvincente e autentica.Il momento clou è arrivato in finale: gli indizi erano "Morale" e "Sicurezza". Dopo un minuto di riflessione intensa, il trio ha proposto "Codice", una parola che ritenevano coerente con i concetti di etica e protezione. Tuttavia, la soluzione corretta era "Convinzione", che legava i termini in modo più astratto e psicologico. Questo errore ha impedito la vittoria del jackpot, lasciando le concorrenti a mani vuote nonostante la conquista del titolo.

Le reazioni sui social del programma sono state polarizzate. Alcuni fan hanno difeso "Codice" come scelta logica ("Ci stava bene, è appropriata"), mentre altri hanno elogiato "Convinzione" per la sua profondità ("Morale e sicurezza = convinzione, più significativa"). Commenti entusiasti come "Le Due più Una sono brave e simpatiche, meritano rivincita" e "Squadra affiatata di gemelle e amica" hanno sottolineato il loro carisma. L'articolo di JumpTheShark.it critica sottilmente la "poca convinzione" del trio nella scelta finale, ma celebra la loro performance complessiva, che ha entusiasmato il pubblico con energia e sintonia femminile. Ma la polemica su X infuria: "Per evitare brutti pensieri vogliamo l'ultima parola in busta chiusa". C'è semrpe qualcuno che ha qualche dubbio...