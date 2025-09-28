Ballando con le Stelle, D'Urso-Lucarelli: "Vaffa" a tempo record

La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata ieri, sabato 27 settembre, sera su Rai 1 con una prima puntata già destinata a far discutere. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, ma a catalizzare l’attenzione è stata Barbara D’Urso, tornata in tv dopo due anni di assenza. Un rientro particolarmente atteso, anche per via dei rapporti tesi che da tempo legano l’ex regina di Canale 5 e Selvaggia Lucarelli, giurata storica del programma, che non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della collega.
L’esordio della D’Urso in pista è stato accolto con una standing ovation dal pubblico. Lei stessa, a fine esibizione, ha commentato l’emozione con una battuta: "Come il primo giorno di scuola".
La giuria si è divisa tra elogi e avvertimenti. Carolyn Smith ha sottolineato: "Hai ballato come una grande professionista, anche se ci sono molte cose ancora da fare". Sulla stessa linea Ivan Zazzaroni: "La Rocca ha qualcosa in più rispetto agli altri. È stato molto emozionante ed è stato eseguito in maniera magnifica". Più cauto Fabio Canino, che ha voluto ridimensionare l’entusiasmo della platea: "Tu lo sai che qui siamo in scena e questa standing ovation non è la realtà: sei brava ma non sei già arrivata. Devi rimanere concentrata, io ti ho trovata anche una brava attrice e non me lo sarei aspettato". Guillermo Mariotto, invece, ha scelto il suo solito registro provocatorio: "Io sono famoso per essere anche un po' sciroccato. Io ti trovo una milfona erotica, Gloria Swanson nel Viale del tramonto".
Belen Rodriguez, giallo a Radio 2: è già stufa?È iniziata da pochi giorni l’avventura radiofonica di Belen Rodriguez, 41 anni appena compiuti, e già...
Il momento più atteso, però, era l’incontro-scontro con Selvaggia Lucarelli. La giurata ha iniziato con una battuta pungente che ha strappato alla D’Urso un sussurrato “vaffa...”. Poi, nel suo giudizio, Lucarelli ha bilanciato complimenti e stoccate: "Ho trovato tutto molto furbo e pieno di pathos, ballato con molta grazia, perché questo è un tuo pregio. Non so se poi facendo cose più complesse sarai all'altezza, ma tutto molto gradevole. Se posso darti un consiglio, meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica, però se ti riguarderai credo che mi darai ragione".
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci esplosiva: su chi puntaBallando con le stelle compie vent’anni e la Rai fa la statua a Milly Carlucci. Nuova imperatrice del “nazio...
Infine, l’affondo è arrivato sul partner in gara, Pasquale La Rocca, accusato in diretta: "Detto questo, Barbara, io il problema ce l'ho con Pasquale La Rocca. Quando un uomo tradisce non è colpa della donna, ma dell'uomo: questa cosa di parlare con Barbara d'Urso non me la dovevi fare. Io ho dato zero a Federica Nargi per farti arrivare in finale, bastardo. Ti ho perdonato per avere spezzato in due Nina Zilli. Io stasera ce l'ho con te, perché questa grande operazione reputazionale che è venuta a fare Barbara D'Urso, riuscirà grazie a te. Sono stata la tua gatta morta". Scintille sin dal principio, insomma. Scintille destinate ad aumentare vertiginosamente.