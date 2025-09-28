Ballando con le Stelle, D'Urso-Lucarelli: "Vaffa" a tempo record

La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata ieri, sabato 27 settembre, sera su Rai 1 con una prima puntata già destinata a far discutere. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, ma a catalizzare l’attenzione è stata Barbara D’Urso, tornata in tv dopo due anni di assenza. Un rientro particolarmente atteso, anche per via dei rapporti tesi che da tempo legano l’ex regina di Canale 5 e Selvaggia Lucarelli, giurata storica del programma, che non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti della collega.

L’esordio della D’Urso in pista è stato accolto con una standing ovation dal pubblico. Lei stessa, a fine esibizione, ha commentato l’emozione con una battuta: "Come il primo giorno di scuola".

La giuria si è divisa tra elogi e avvertimenti. Carolyn Smith ha sottolineato: "Hai ballato come una grande professionista, anche se ci sono molte cose ancora da fare". Sulla stessa linea Ivan Zazzaroni: "La Rocca ha qualcosa in più rispetto agli altri. È stato molto emozionante ed è stato eseguito in maniera magnifica". Più cauto Fabio Canino, che ha voluto ridimensionare l’entusiasmo della platea: "Tu lo sai che qui siamo in scena e questa standing ovation non è la realtà: sei brava ma non sei già arrivata. Devi rimanere concentrata, io ti ho trovata anche una brava attrice e non me lo sarei aspettato". Guillermo Mariotto, invece, ha scelto il suo solito registro provocatorio: "Io sono famoso per essere anche un po' sciroccato. Io ti trovo una milfona erotica, Gloria Swanson nel Viale del tramonto".