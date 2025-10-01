Reazione a catena, insulti sui Cima di Rapa: "Analfabeti ignoranti"

Vincono ancora, i Cima di Rapa, confermandosi campioni fortunati e bravi di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Per i tre giovani amici pugliesi, ricorda il profilo X "Statistiche di Reazione a catena", sempre affidabile e aggiornatissimo, siamo a un bottino di 33.799 euro vinti. Mica male.

Tuttavia, i telespettatori della trasmissione che assistono in tempo reale alle puntate e le commentano sui social con una buona dose di fiele, proprio l'impresa di mercoledì 1 ottobre confermerebbe la loro "crassa ignoranza". E la colpa è tutta di una... castagna.

Domenico, Francesco e Daniela superano i rivali Pochi ma buoni, Eva, Oscar e Danilo dalla provincia di Cuneo e approdano all'Ultima catena con un montepremi di 116mila euro. Le ultime due parole-indizio sono "Fuoco" e "Pugni" e i campioni azzeccano con un po' di fortuna "Castagne", appunto, aggiudicandosi 14.500 euro.

"Date retta a Francesco su castagne", "Ammazza, bravo ad intuire castagne", si complimenta qualcuno. Ma sono casi isolati che si perdono tra critiche durissime. "Come hanno fatto a vincere con 'si aggiungono le castagne al fuoco' e zero su ‘pugni’ proprio non lo capisco", "Nonostante un’ignoranza crassa questi vincono (Mi vergogno io per loro)", "Boh non ho mai sentito chiamare i pugni castagne", "Hanno indovinato senza sapere che castagne è sinonimo di pugni e si dice togliere le castagne dal fuoco, mah", "Sti 3 analfabeti vincono senza sapere perché...", "Rispondono giusto senza sapere come e perché", "Si sono vergognati a dire ad alta voce l’associazione castagne pugni", "Abbiamo pensato aggiungere le castagne al fuoco: revocategli immediatamente la vittoria", "Se è castagne non gli darei i soldi", "Aggiungere le castagne sul fuoco...?", "Questi 3 sono davvero imbarazzanti a livello di cultura generale". E c'è pure chi contesta: "Non indovinare "Premiata Ditta" con Insegno davanti..."