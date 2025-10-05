Affari Tuoi, il retroscena di De Martino: "So come finiscono le partite, allora guardo 'La Ruota'"

"La concorrenza mi accende". Stefano De Martino si confessa e torna sulla sfida che da settimane lo vede protagonista: il faccia a faccia con La Ruota della Fortuna. Il conduttore di Affari Tuoi però è tranquillo: "L'avversario è importante: senza uno che ti fa correre, non si gioca. Dove c'è concorrenza c'è pubblico, come nello sport: penso a Coppi-Bartali, Sinner-Alcaraz, ed è bello riempire lo stadio tutte le sere". E, nel ribadire la stima nei confronti di Gerry Scotti, confessa: "Anche io guardo la Ruota, anche perché le mie partite so già come vanno a finire!".

E, riprendendo il discorso del duello dell'access conclude scherzando: "E poi, io ora ho un'altra missione. Noi veniamo subito dopo il Tg1 quindi siamo come lo zucchero di una torta: il nostro ruolo è addolcire, ma è difficile portare leggerezza quando un attimo prima hai visto immagini atroci. E quando ce ne verrà chiesto conto dai nostri figli, che ne leggeranno sui libri di storia e ci chiederanno il perché, io una risposta non ce l'ho. Onestamente è difficile provare a portare leggerezza in questo momento storico perché io sono il primo a vedere quelle immagini".