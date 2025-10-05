Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

"Incredibile ma vero: è la terza sera consecutiva che l’intesa vincente di Reazione a Catena si decide allo spareggio". A dirlo è un telespettatore del programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno che non ha potuto fare a meno di notare quanto accaduto domenica 5 ottobre. Ma non è tutto, perché il caso "spareggio" ha sollevato un'altra questione: quella delle domande.

"Negli spareggi sarebbe opportuno e leale dare a tutti e due gruppi di concorrenti lo stesso tipo e difficoltà di domanda", scrive un altro utente di X. Intanto Antonia Traboscia, insieme a Mariagrazia e Francesco Giordano, nella puntata precedente, è riuscita a completare l'impresa.

I tre giovani molisani, i Metà e Metà, hanno indovinato la parola finale, aggiudicandosi un montepremi di 26.250 euro. Peccato però che già il giorno successivo ad avere la meglio siano state tre bellissime nuove campionesse: le tre stagioni Chiara, Egle e Raffaella.

#reazioneacatena negli SPAREGGI sarebbe opportuno e leale dare a tutti e due gruppi di concorrenti lo stesso tipo e difficoltà di domanda — nathalie (@nathaliespataro) October 5, 2025