Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

di
Libero logo
domenica 5 ottobre 2025
Reazione a Catena, "per la terza sera di fila...": il dettaglio non passato inosservato

(Raiplay)

1' di lettura

"Incredibile ma vero: è la terza sera consecutiva che l’intesa vincente di Reazione a Catena si decide allo spareggio". A dirlo è un telespettatore del programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno che non ha potuto fare a meno di notare quanto accaduto domenica 5 ottobre. Ma non è tutto, perché il caso "spareggio" ha sollevato un'altra questione: quella delle domande.

"Negli spareggi sarebbe opportuno e leale dare a tutti e due gruppi di concorrenti lo stesso tipo e difficoltà di domanda", scrive un altro utente di X. Intanto Antonia Traboscia, insieme a Mariagrazia e Francesco Giordano, nella puntata precedente, è riuscita a completare l'impresa. 

I tre giovani molisani, i Metà e Metà, hanno indovinato la parola finale, aggiudicandosi un montepremi di 26.250 euro. Peccato però che già il giorno successivo ad avere la meglio siano state tre bellissime nuove campionesse: le tre stagioni Chiara, Egle e Raffaella.

Pesante sospetto Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Reazione a Catena Reazione a Catena, "a doppio senso": bufera sul finale

Finale bollente Reazione a catena, "con quei penosi": Cima di Rapa, insulti nel finale

tag
reazione a catena

Pesante sospetto Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Reazione a Catena Reazione a Catena, "a doppio senso": bufera sul finale

Finale bollente Reazione a catena, "con quei penosi": Cima di Rapa, insulti nel finale

ti potrebbero interessare

1120x683

Reazione a catena, il sospetto sui Metà e Metà: "Troppo facile, sono al di sotto del budget"

Redazione
1692x903

Reazione a Catena, "a doppio senso": bufera sul finale

Redazione
1408x721

Reazione a catena, "con quei penosi": Cima di Rapa, insulti nel finale

Redazione
971x629

Reazione a catena, il grave sospetto sugli Arenati: "Erano fatte apposta"

Redazione