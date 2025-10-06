Libero logo
Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

di
lunedì 6 ottobre 2025
Reazione a catena, le Tre Sorelle e la mamma che rovina tutto

Nella puntata di Reazione a Catena del 5 ottobre, le Tre Stagioni, un trio di donne venete, si sono affermate come nuove campionesse, distinguendosi per sintonia e strategia. Hanno sfidato i campioni in carica, i Metà e Metà, che avevano accumulato 26.250 euro in due puntate. La competizione si è decisa nel gioco dell’Intesa Vincente, dove le Tre Stagioni hanno identificato correttamente 9 parole contro le 8 degli avversari. Uno spareggio cronometrico ha confermato la loro superiorità: hanno completato la prova in 2 secondi, contro i 4 dei rivali, guadagnando l’accesso all’Ultima Catena.

Nel gioco finale, le Tre Stagioni sono partite con un montepremi di 96.000 euro, ridotto a 24.000 euro dopo alcune dimezzature. Per ottenere un indizio aggiuntivo, hanno acquistato il Terzo Elemento, abbassando ulteriormente il premio potenziale. Gli indizi forniti erano: “Frutti”, “Archivio” e “Volume”. La parola da indovinare, iniziando con “Ra” e finendo con “a”, è stata oggetto di riflessione. Le concorrenti hanno proposto “Raccolta”, ma la risposta corretta era “Rubrica”. Di conseguenza, non hanno vinto il montepremi in questa occasione. Ma su X chi segue le battute finali del programma si sfoga con aneddoti davvero curiosi: "Io metto il muto per ragionare senza sentire loro, arriva il genio di mia mamma e mi viene a dire "Per me è interdetto" quando io (che sono su RaiPlay) avevo appena visto la parola. Tutto rovinato". Tanta solidarietà...

