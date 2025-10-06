In Onda, è gelo: la Albanese se ne va, cosa è successo

Ospite insieme al giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini e a Francesco Giubilei, Albanese ha lasciato la trasmissione mentre Giubilei citava la posizione della senatrice Liliana Segre sull’uso del termine “genocidio” per descrivere la situazione a Gaza. La discussione, moderata da Luca Telese e Marianna Aprile, si è interrotta bruscamente quando Giubilei ha dichiarato: “Io intanto vorrei citare una personalità che, quando si parla di questi temi, negli ultimi mesi viene poco citata. Io sono molto d'accordo con quello che dice la senatrice Segre sul tema del genocidio...”.

In quel momento, Albanese si è alzata, annunciando: “Devo andare, ho un altro appuntamento”. La sua uscita ha suscitato reazioni immediate. Giubilei ha commentato: “Molto democratica, una scena vergognosa. Se si cita la senatrice Segre, ci si alza...”, criticando il gesto come una mancanza di rispetto per il confronto su un tema così delicato come la crisi mediorientale. Telese ha cercato di contestualizzare, spiegando: “E' legato al fatto che alle 21 avrebbe dovuto lasciarci, l'avremmo salutata dopo aver fatto finire il suo intervento”. L’abbandono di Albanese è stato percepito come una reazione alla citazione di Segre. E sui social si è scatenato il dibattito.