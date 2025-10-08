Paolo Sottocorona morto, l'ultimo video poche ore prima della tragedia

Libero logo
mercoledì 8 ottobre 2025
"Vi vorrei leggere una poesia che mi ha mandato Marcella". Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 morto oggi a 77 anni, era andato in onda solo poche ore prima, a Omnibus. E aveva concluso così, con la consueta linea-diretta con i telespettatori, quello che sarebbe stato il suo ultimo collegamento.

Dopo aver fornito le solite previsioni del tempo, un appuntamento quotidiano che aveva abituato gli appassionati a guardare (e comprendere) i fenomeni atmosferici senza allarmismi e catastrofismi, l'ex capitano dell'Aeronautica militare visibilmente commosso aveva estratto dalla tasca la lettera inviata da una telespettatrice da casa. "Ha acconsentito di condividere con noi la sua storia. Era stata ritrovata sui giardini di una chiesa ad Amman, in Giordania, e adottata da genitori italiani. Questa è la poesia che ha condiviso con noi", dal titolo "Gaza". 

"Polvere pianti e grida disperate / Occhi che cercano altri occhi / Piedi nudi e pentole vuote tra macerie di una vita serena / Potrebbe essere mia madre, mia sorella mia nipote / Potrebbe essere rifugio, mare, sorriso / Un cuore e un abbraccio / Potrebbe non essere fuga / Potrebbe non essere guerra". "Grazie a Marcella - ha concluso Sottocorona -, noi ci vediamo più tardi".

