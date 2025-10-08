Paolo Sottocorona morto, l'ultimo video poche ore prima della tragedia



"Vi vorrei leggere una poesia che mi ha mandato Marcella". Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 morto oggi a 77 anni, era andato in onda solo poche ore prima, a Omnibus. E aveva concluso così, con la consueta linea-diretta con i telespettatori, quello che sarebbe stato il suo ultimo collegamento.

Dopo aver fornito le solite previsioni del tempo, un appuntamento quotidiano che aveva abituato gli appassionati a guardare (e comprendere) i fenomeni atmosferici senza allarmismi e catastrofismi, l'ex capitano dell'Aeronautica militare visibilmente commosso aveva estratto dalla tasca la lettera inviata da una telespettatrice da casa. "Ha acconsentito di condividere con noi la sua storia. Era stata ritrovata sui giardini di una chiesa ad Amman, in Giordania, e adottata da genitori italiani. Questa è la poesia che ha condiviso con noi", dal titolo "Gaza".