4 di Sera, Gilda Sportiello al veleno: "Pace? Trump ha troppe ombre"

L'accordo di pace tra Israele e Hamas è stato raggiunto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poco prima dell'una di notte in Italia, ha annunciato il raggiungimento di un accordo in Medio Oriente. La Presidenza israeliana ha confermato la visita di Trump in Israele, potenzialmente già domenica.
In base all'intesa, l'Idf si ritirerà dalla maggior parte della Striscia di Gaza, mantenendo la presenza solo a Rafah. Successivamente, entro 72 ore, saranno liberati gli ostaggi ancora in vita. Tuttavia, secondo Abc News, resta da definire l'accordo sul disarmo di Hamas, per cui i negoziati proseguiranno con una seconda fase. Ma questo grande risultato da Donald Trump fa rosicare le opposizioni in Italia.
E così la grillina Gilda Sportiello a 4 di Sera la spara grossa: "È chiaro che si aspetta il cessato del fuoco, noi lo aspettiamo da tanto, lo chiediamo da tanto e speravamo che arrivasse anche grazie a un impegno del nostro governo che facesse pressione su uno Stato come quello israeliano che ha compiuto in questi due anni un genocidio. Questo non è accaduto, oggi aspettiamo che arrivi il cessato del fuoco perché non possiamo essere che felici se le bombe smettono di cadere sulle teste dei palestinesi. Detto questo però chiaramente siamo di fronte al cessato del fuoco, a una tregua, non siamo ancora di fronte a un processo di pace". Insomma la parola "pace" è vietata. Infine ha aggiunto: "Su un processo di pace, tra l'altro un piano, il cosiddetto piano di pace Trump che ha già molte ombre in sé, per cui al momento siamo di fronte a una tregua aspettando tra l'altro che il Parlamento israeliano ratifichi quelli che sono stati gli accordi, cosa che non ha ancora fatto". E si rosica...
