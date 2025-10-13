Che tempo che fa, Carofiglio choc: in 3 minuti infanga Meloni e la destra

Gianrico Craofiglio la spara grossa a Che tempo che fa. Lo scrittore, ospite del solittono rosso di Fabio Fazio, mette nel mirino la destra e il governo di Giorgia Meloni. La scusa con cui muove l'attacco all'esecutivo è la presentazione del suo nuovo libro, "Con parole precise. Manuale di autodifesa civile", una sorta di breviario per la comunicazione politica, ovviamnete orientato verso il campo pogressista. E così Carofiglio per sottolineare l'importanza delle parole cosa fa?

Afferma che il governo e la destra "ipnotizzano" gli elettori e lo fanno proprio "con l'uso delle parole. Cercarno di stonare l'interlocutore dicendo tutto e il contrario di tutto. Offro diverse informazioni, in velocità, e il gioco è fatto", afferma tra i sorrisetti di Fazio. A questo punto arriva l'affondo: "Prendiamo il caso del blocco navale annunciato da Giorgia Meloni prima delle elezioni. L'ha detto ma non l'ha fatto perché sa che si tratta di qualcosa di irrealizzabile.