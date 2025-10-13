Che tempo che fa, Carofiglio choc: in 3 minuti infanga Meloni e la destra

Gianrico Craofiglio la spara grossa a Che tempo che fa. Lo scrittore, ospite del solittono rosso di Fabio Fazio, mette nel mirino la destra e il governo di Giorgia Meloni. La scusa con cui muove l'attacco all'esecutivo è la presentazione del suo nuovo libro, "Con parole precise. Manuale di autodifesa civile", una sorta di breviario per la comunicazione politica, ovviamnete orientato verso il campo pogressista. E così Carofiglio per sottolineare l'importanza delle parole cosa fa?
Afferma che il governo e la destra "ipnotizzano" gli elettori e lo fanno proprio "con l'uso delle parole. Cercarno di stonare l'interlocutore dicendo tutto e il contrario di tutto. Offro diverse informazioni, in velocità, e il gioco è fatto", afferma tra i sorrisetti di Fazio. A questo punto arriva l'affondo: "Prendiamo il caso del blocco navale annunciato da Giorgia Meloni prima delle elezioni. L'ha detto ma non l'ha fatto perché sa che si tratta di qualcosa di irrealizzabile.
Gianrico Carofiglio, insulti a Giorgia Meloni: "Parole disgustose"“Io trovo veramente un tantino disgustoso anche l'esprimersi in questa maniera. Puoi non essere d'accordo....
E a questo punto ecco che arriva qualcosa nella testa di un elettore. Gli resta questo concetto in testa e alla fine dice 'ah però non è male come idea'". A questo punto ribadisce: "L'ipnosi è abbastanza praticata dai leader, soprattutto a destra in questo periodo storico". Insomma, chi vota a destra è ipnotizzato e non ha strumenti culturali o cognitivi per scegliere in autonomia chi e cosa votare. Un delirio, benedetto da Fazio. Tutto normale?