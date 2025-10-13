Roberto Vannacci sbotta a Fuori dal Coro: "Vedere il prosciutto proibito..."

È un Vannacci-show quello visto ieri nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, Il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4. L’europarlamentare leghista ha cominciato scagliandosi contro chi vuole eliminare le carni rosse e i salumi dai menù scolastici: "Vedere proibito il prosciutto nelle mense scolastiche è sradicante per noi, perché noi col prosciutto da mille anni a questa parte ci siamo cresciuti. Così come vedere delle istanze che vogliono proibire il crocifisso nelle aule è sradicante per noi, perché il crocifisso e la Chiesa fanno parte della nostra civiltà da 2.000 anni a questa parte. Quindi oltre all'islamizzazione radicale pericolosa e terrorista c'è proprio il pericolo generalizzato dello sradicamento della nostra società, della nostra cultura, delle nostre radici e della nostra storia”.
Il generale, poi, attacca chi lo considera razzista quando parla di remigrazione: “Chi mi accusa di essere razzista dovrebbe leggere la dichiarazione universale dei diritti umani che, all'articolo 13, dice che ogni persona deve essere libera di lasciare il proprio paese. Quindi si individua un proprio paese, non è vero che siamo figli del mondo e i confini non esistono e allo stesso articolo 13 si dice che ogni persona ha il diritto sacrosanto di ritornare nel proprio paese. Quindi, quando noi diciamo di voler favorire il ritorno nel proprio paese di chi è entrato illegalmente nella nostra nazione o di chi commette reati, non facciamo altro che promuovere un sacrosanto diritto sancito dalla carta universale dei diritti dell'uomo”.
Quindi, Vannacci si scaglia anche contro chi manifesta a sfavore di questo piano di pace sancito da Trump in Egitto: “Mentre a Gaza festeggiano una pace o almeno un primo accordo, un primo passo verso lo stop ai bombardamenti, verso lo stop a questa crisi incredibile, in Italia invece continuano a fare le prove di guerriglia e questo vuol dire una sola cosa a conferma di ciò che avevo già detto, cioè che a questi signori della pace a Gaza o del Medio Oriente non gliene frega nulla. Stanno solo strumentalizzando la tragedia del Medio Oriente a scopi politici interni. Non ce la faranno, la destra rimarrà al potere fino a fine mandato e questi signori se ne faranno una ragione. Manifestare è sempre possibile, ma – spiega il vicesegretario federale della Lega - non deve limitare la libertà degli altri cittadini, che devono poter andare al lavoro, in ospedale, a prendere i propri figli, alla posta a spedire un pacco. Devono poter usufruire dei trasporti, dei treni, dei raccordi anulari, delle circonvallazioni. Cosa che invece è stata la costante di queste manifestazioni che hanno prevaricato la libertà altrui. Questo non vuol dire manifestare, vuol dire essere violenti, prevaricatori e oppressori del prossimo”.
