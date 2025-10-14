Reazione a catena, "da asilo poi sfacelo": insulti sulle Tre Stagioni

"Altri 100.000 euro andati in fumo". I telespettaori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, non vanno mai leggeri sui campioni. E le Tre stagioni non vengono trattate meglio. Nella puntata di lunedì sera, Egle, Chiara e Raffaella alla nona puntata di fila battono le sfidanti Le Stampine, mamma, figlia e zia da Brescia. Niente da fare dunque per Alessandra, Gaia e Michela, eliminate all'Ultima catena.

Le tre campionesse approdano all'Ultima catena con un montepremi iniziale di 136mila euro che diventano poco più di 8mila euro a causa di dimezzamenti e jolly usati. "Fumo" e "Magnifico" sono le due parole indizio, La risposta proposta è "Incendio", ma non è quella corretta. "Era molto più facile, era 'incenso' - rivela Insegno -. Il profumo e 'io ti incenso'".

Sui social i telespettatori che commentano in tempo reale si scatenano: "Incenso prima persona singolare del verbo incensare", "Incendio, ma sembra troppo ovvia", "Se è incendio è troppo facile dai". Qualcuno azzarda "Inganno" e "Invenduto", altri "Infranto", "Infarto", "Incendio" o "Inanellato", "Con fumo ci stanno molte parole", "Hanno detto incendio, che non c'entrava proprio nulla …e guarda caso la parola giusta era incenso, molto simile ...strano".

"Siete state bravissime!", si complimenta comunque Insegno, suscitando l'ironia degli utenti più critici: "Sì, finché le parole erano da asilo. Poi uno sfacelo". E tanti saluti, tra un "Buona cena" e un "a domani sera".