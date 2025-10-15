Reazione a catena, le Tre stagioni umiliate: "La pazza gioia!"

Se non è record negativo, poco ci manca. Le Tre Stagioni naufragano nell'Ultima catena, la prova finale di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ma riescono a portarsi comunque a casa una manciata di euro, per i commenti sarcastici dei telespettatori sui social.

"Quella di stasera è stata la peggiore prestazione delle Tre Stagioni all'ultima catena con 9 errori - suggerisce il sempre informatissimo account X Statistiche di Reazion e acatena -, ma non è record negativo di stagione perché Giovediamoci e Gira e rigira hanno fatto 10 errori".

Egle, Chiara e Raffaella si confermano campionesse per la 11esima volta consecutiva, tanto che Insegno scherza: "Non vi vogliono più a casa". Superati gli sfidanti Terzo in comodo, da Como e Varese, le Tre stagioni arrivano all'ultimo atto con ben 141mila euro di montepremi. La prova però è talmente sfortunata da diventare disastrosa, con soli 276 euro rimasti. A quel punto, con "Vuoto" come parola indizio e "Fi***re" come parola da indovinare, le tre ragazze rinunciano al jolly per non dimezzare ulteriormente la cifra e rispondono "Fissare". La parola è quella giusta e in studio è festa grande per il "coraggio" dimostrato dalle campionesse. Intanto, però, su X è delirio vero e totale.

"La gioia e l'esultanza per aver indovinato senza il terzo elemento ci stanno, a Reazione a catena si gioca anche per il gusto d'indovinare, e poi una cena per 3 l'hanno vinta", "Ridono troppo senza motivo", "Tutta questa esultanza per 200 euro in tre?!?!?!?", "Comunque non è record: ricordo almeno due squadre che sono arrivati alla risposta finale con meno di 200 euro", "Magari esultare un po' meno vista la cifra", "Felicissime perché con 90 euro a testa potranno darsi alla pazza gioia", "92 euro a testa possono fissare una prenotazione in pizzeria", "Ma quale brivido? Per un montepremi di 276 euro in 3, togliendo le tasse? Hanno fatto benissimo a non comprare la terza parola...", "Se non ti butti con 276 euro, Pino...", "Fissare, sì, non chiederei l'altra, vista la somma oltretutto", "Dai che con 92 euro un volo notturno Ryanair per andare a Dublino lo trovi".



In ballo vengono tirati anche gli autori: "Non è questione di concentrazione, le sere scorse semplicemente le catene erano banalissime mentre stasera era più difficile", "Catena costruita per non far vincere. Ogni parola si presta a più agganci e il montepremi si assottiglia", "A parte i jolly giocati a c***zo su parole semplici, il resto della catena era abbastanza bastardella", "Quando decidete di non far vincere facendo catene insensate almeno evitate i commenti tipo siete deconcentrate".