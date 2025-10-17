Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Piazzapulita, Meloni cortigiana? Floris difende Landini: "Si è corretto subito"

di Claudio Brigliadorivenerdì 17 ottobre 2025
Piazzapulita, Meloni cortigiana? Floris difende Landini: "Si è corretto subito"

2' di lettura

Il "cortigiana" gate deflagra anche a Piazzapulita, su La7. E il soccorso rosso a Maurizio Landini arriva proprio da Giovanni Floris, nel cui salotto di DiMartedì il segretario della Cgil martedì sera ha pensato bene di insultare la premier Giorgia Meloni. Nelle ultime ore la polemica è esplosa con la risposta della presidente del Consiglio e di Fratelli d'Italia, che hanno stigmatizzato il ricorso alle offese di bassissimo livello delle opposizioni contro Palazzo Chigi e in generale gli esponenti del centrodestra.

Corrado Formigli per primo prova a difendere Landini: "Il termine forse non è quello più giusto, però l'intenzione di Landini...". Partiamo bene. Gli subentra Floris: "Sì, ha utilizzato un vocabolo dal significato più ampio di quello che voleva dare lui. Lo abbiamo notato, lui si è reso conto che poteva essere frainteso e ha dato il senso che voleva dare lui".

Landini insulta Meloni, anche Pina Picierno si ribella: "Ora le scuse"

L'insulto pronunciato da Maurizio Landini nell'ultima ospitata da Giovanni Floris a DiMartedì sta facendo...

"Ha dato l'interpretazione autentica, diciamo", aggiunge Formigli. "Ha detto una frase infelice, infatti me ne sono accorto subito - ricorda ancora il suo ospite -, gli ho detto 'ha detto una cosa che può essere malintesa' e lui ha detto 'intendevo il portaborse'. Non è questo tanto il punto, si è corretto subito. Avesse detto 'io penso che sia prostituzione politica' sarebbe stato molto grave, anche perché tu utilizzi un termine molto brutto". 

Floris giustifica Landini: guarda qui il video di Piazzapulita su La7

"Io penso - conclude Floris - che non avesse in testa il significato più profondo, credo che non sia il primo significato che esce. Il primo è 'membro della corte'". Sarebbe interessare sapere se a parti invertite qualcuno avrebbe pensato a sfogliare un vocabolario. 

DiMartedì, Maurizio Landini insulta: "Meloni è solo una cortigiana", interviene Floris

Uno scenario già visto e rivisto. Quando la sinistra si trova con le spalle al muro accusa, fugge - anche dalle t...

Le reazioni della politica Attentato a Ranucci, la solidarietà di Meloni e Salvini. La sciacallata lampo di Di Battista e Bonelli

Sindacalista rosso Landini, la rivolta sociale ha traslocato all'osteria

L’antennista Da Silvia Salis alla pasta: Elly Schlein, tutta la verità in 20 secondi

tag
corrado formigli
giovanni floris
piazzapulita
maurizio landini
giorgia meloni

Le reazioni della politica Attentato a Ranucci, la solidarietà di Meloni e Salvini. La sciacallata lampo di Di Battista e Bonelli

Sindacalista rosso Landini, la rivolta sociale ha traslocato all'osteria

L’antennista Da Silvia Salis alla pasta: Elly Schlein, tutta la verità in 20 secondi

ti potrebbero interessare

465x291

Attentato a Ranucci, la solidarietà di Meloni e Salvini. La sciacallata lampo di Di Battista e Bonelli

Redazione
1400x933

Landini, la rivolta sociale ha traslocato all'osteria

Mario Sechi
1046x538

Da Silvia Salis alla pasta: Elly Schlein, tutta la verità in 20 secondi

Claudio Brigliadori
3072x2048

FdI insorge contro Landini per gli insulti a Meloni: "Indegno come uomo", "frustrato", violento"

Redazione