Piazzapulita, Meloni cortigiana? Floris difende Landini: "Si è corretto subito"

Il "cortigiana" gate deflagra anche a Piazzapulita, su La7. E il soccorso rosso a Maurizio Landini arriva proprio da Giovanni Floris, nel cui salotto di DiMartedì il segretario della Cgil martedì sera ha pensato bene di insultare la premier Giorgia Meloni. Nelle ultime ore la polemica è esplosa con la risposta della presidente del Consiglio e di Fratelli d'Italia, che hanno stigmatizzato il ricorso alle offese di bassissimo livello delle opposizioni contro Palazzo Chigi e in generale gli esponenti del centrodestra.

Corrado Formigli per primo prova a difendere Landini: "Il termine forse non è quello più giusto, però l'intenzione di Landini...". Partiamo bene. Gli subentra Floris: "Sì, ha utilizzato un vocabolo dal significato più ampio di quello che voleva dare lui. Lo abbiamo notato, lui si è reso conto che poteva essere frainteso e ha dato il senso che voleva dare lui".