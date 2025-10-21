Lo Stato delle Cose, clamoroso: cosa ha fatto De Rensis prima di andare via

Nella puntata de Lo Stato delle Cose del 20 ottobre, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha protagonizzato un colpo di scena. Durante un confronto acceso con la giornalista Ilenia Petracalvina, che lo incalzava sui presunti 60mila euro pagati dalla famiglia Sempio, De Rensis ha replicato con fermezza: “Lei che ha una grande propensione all’interruzione sistematica non potrà mai, mai, mai farmi dire in una trasmissione televisiva ciò che io non ho detto! Ciò che io ho detto è molto chiaro, è registrato ed è il contrario di quello che dice lei”.

La tensione è salita quando la discussione si è spostata su Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, e il suo rapporto con Fabrizio Corona. A quel punto, De Rensis ha deciso di abbandonare lo studio, dichiarando: “Devo andare via perché ho esaurito il mio ruolo, e che mi congedi, vi lascio alla vostra conversazione”.