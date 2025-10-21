Lo Stato delle Cose, clamoroso: cosa ha fatto De Rensis prima di andare via

Nella puntata de Lo Stato delle Cose del 20 ottobre, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha protagonizzato un colpo di scena. Durante un confronto acceso con la giornalista Ilenia Petracalvina, che lo incalzava sui presunti 60mila euro pagati dalla famiglia Sempio, De Rensis ha replicato con fermezza: “Lei che ha una grande propensione all’interruzione sistematica non potrà mai, mai, mai farmi dire in una trasmissione televisiva ciò che io non ho detto! Ciò che io ho detto è molto chiaro, è registrato ed è il contrario di quello che dice lei”.
La tensione è salita quando la discussione si è spostata su Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, e il suo rapporto con Fabrizio Corona. A quel punto, De Rensis ha deciso di abbandonare lo studio, dichiarando: “Devo andare via perché ho esaurito il mio ruolo, e che mi congedi, vi lascio alla vostra conversazione”.
Massimo Lovati a Lo stato delle cose, Giletti sbotta: "Tutto in caciara?"L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, punta il dito contro Fabrizio Corona per l'intervista ingannevole...
Prima di uscire, De Rensis ha compiuto un gesto di grande galanteria, salutando la Petracalvina con un baciamano, un atto che ha sottolineato il suo rispetto per la professione e il ruolo ricoperto, guadagnandosi il commento di Massimo Giletti che lo ha definito un “gentiluomo”. Questo gesto, raro in un contesto televisivo così acceso, ha evidenziato il carattere e lo spessore di De Rensis, che ha scelto di congedarsi con eleganza, evitando un confronto ritenuto non pertinente. La sua uscita ha lasciato spazio a ulteriori dibattiti su Lovati e Corona, ma il baciamano, sui social, è rimasto un momento simbolico, evidenziando la sua raffinatezza in un contesto di forte tensione.