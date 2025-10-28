Affari Tuoi, "domani si lavora!": esplode la rivolta, per Anas finisce male

Una puntata interminabile, quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 27 ottobre. Siamo sempre qui, nello studio che è il regno di Stefano De Martino, al game-show campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1, il gioco di pacchi, fortuna e Dottore. Tra esitazioni, colpi di scena e tempi dilatati, il gioco di Rai 1 ha messo a dura prova la pazienza del pubblico, che sui social non ha risparmiato critiche per la durata-monstre della serata.

Il protagonista è stato Anas, giovane vetraio di Santa Maria degli Angeli, accompagnato nella sfida alla Dea bendata dalla compagna Giulia, studentessa di filosofia. Una coppia simpatica, ma fin da subito in difficoltà: al primo pacco Anas elimina i 300mila euro, e lo studio resta in silenzio.

Il concorrente, però, non si arrende. Tra pacchi blu e somme medie, rifiuta con un sorriso la prima offerta del Dottore: 20mila euro. “Vogliamo provare il brivido di tritare almeno un assegno”, dice deciso. Ma la fortuna continua a voltargli le spalle: cadono anche i 100mila e i 75mila euro, e il tabellone si tinge sempre più di blu. “Incredibile”, commenta Anas, mentre De Martino scherza: “Vi assicuro che ci sono i pacchi blu”.