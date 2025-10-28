Affari Tuoi, "domani si lavora!": esplode la rivolta, per Anas finisce male

Una puntata interminabile, quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 27 ottobre. Siamo sempre qui, nello studio che è il regno di Stefano De Martino, al game-show campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1, il gioco di pacchi, fortuna e Dottore. Tra esitazioni, colpi di scena e tempi dilatati, il gioco di Rai 1 ha messo a dura prova la pazienza del pubblico, che sui social non ha risparmiato critiche per la durata-monstre della serata.
Il protagonista è stato Anas, giovane vetraio di Santa Maria degli Angeli, accompagnato nella sfida alla Dea bendata dalla compagna Giulia, studentessa di filosofia. Una coppia simpatica, ma fin da subito in difficoltà: al primo pacco Anas elimina i 300mila euro, e lo studio resta in silenzio.
Il concorrente, però, non si arrende. Tra pacchi blu e somme medie, rifiuta con un sorriso la prima offerta del Dottore: 20mila euro. “Vogliamo provare il brivido di tritare almeno un assegno”, dice deciso. Ma la fortuna continua a voltargli le spalle: cadono anche i 100mila e i 75mila euro, e il tabellone si tinge sempre più di blu. “Incredibile”, commenta Anas, mentre De Martino scherza: “Vi assicuro che ci sono i pacchi blu”.
Affari tuoi, Anas e il pacco nero: "Il nuovo tarocco""Affari tuoi chiude alle ore 21.41 esattamente come ieri sera. Quindi il taglio non è ancora stato applicato...
Quando Anas decide di cambiare pacco - scambiando il 15 con il 2 - sembra intravedere una svolta. Nel suo pacco iniziale c’erano solo 50 euro. Ma la tensione non molla: un imprevisto tecnico rompe perfino lo spago di un pacco. “Si è rotto pure il pacco, ma che partita è? Stiamo cadendo a pezzi”, commenta divertito De Martino.
Restano in gioco solo due rossi: 200mila e 15mila euro, più il temuto pacco nero. “Nella vita ho imparato che non si molla mai”, afferma Anas. Ma al successivo tiro apre il pacco da 200mila: il sogno svanisce.
Il finale, però, è il momento più estenuante. Lunghi minuti di riflessione, sguardi con Giulia, confronti col pubblico e con i pacchisti. Il Dottore offre 25mila euro. Dopo un’attesa che sembra infinita, Anas accetta. Scelta vincente: nel pacco rimasto c’erano solo 15mila euro.
Una chiusura positiva, arrivata però alle 21:41, quasi mezz’ora oltre il previsto. E il pubblico non l’ha presa bene. Su X (ex Twitter), le reazioni sono state impietose: “Mamma mia Stefano e il dottore na vera delusione #affarituoi”; “Spicciatevi che noia, dei concorrenti non ne parliamo: quanto so lunghi!”; “Ma non doveva durare meno stasera? Sono le 21:35!”; “DAI ANAS, tagliamo corto. Accetta e facci vedere Blanca!”; “Spicciatevi che la gente va a letto, domani si lavora!”. Insomma un diluvio di commenti che indugiavano sulla lunghezza della puntata, determinata dalle titubanze di Anas. Cala il sipario, appuntamento alla prossima puntata.