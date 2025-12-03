Libero logo
mercoledì 3 dicembre 2025
L'Eredità, Nicola travolto dalle critiche: "Come buttare 200mila euro"

1' di lettura

Nicola non è riuscito a portarsi a casa i soldi della Ghigliottina. Succede durante la puntata de L'Eredità in onda martedì 2 dicembre. Qui, su Rai 1, il concorrente non indovina la parola finale. Ed ecco che il pubblico su X insorge: "Mi è dispiaciuto tanto per Nicola", "Come ha fatto a non indovinare non si spiega perché oggi era veramente facilissima", "Nicola, hai perso un'occasione favolosa! Peccato", "No niente vincita grossa. La parola è un'altra. Peccato per il ragazzo".

E c'è anche chi tira in ballo il bottino infilando il dito nella piaga: "Come buttare 200mila euro". Per vincere Nicola doveva infatti trovare una parola che quadrasse con "Pubblico", "Larga", "Guadagno", "Cielo" e "Dolce". Dopo un minuti di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Metà".

Ma non era la parola giusta. La soluzione era: "Fetta". Così come detto da Marco Liorni che ha poi spiegato il gioco finale e la sua soluzione. Soluzione invece trovata qualche giorno prima da Marta, la campionessa che si è portata a casa la bellezza di 21250 euro. 

