Diego Dalla Palma contro Trump: "Problemi coi capelli e molto più in basso"

mercoledì 14 gennaio 2026
Diego Dalla Palma contro Trump: "Problemi coi capelli e molto più in basso"

2' di lettura

Donald Trump "mi sembra l'uomo meno indicato a dare questi pareri, soprattutto in relazione al suo passato, ma se lei fa caso, tutti questi dittatori hanno problemi con i capelli". Diego Dalla Palma, make up artist e "truccatore dei vip", assai noto al grande pubblico anche in tv, ci va giù pesante e ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, attacca tanto il presidente americano quanto altri importanti e controversi leader mondiali. Quasi tutti, guarda caso (come fanno notare alcuni telespettatori commentando la puntata su X in tempo reale), appartenenti alla galassia del centrodestra.

"Guardi Netanyahu per esempio, guardi il coreano, guardi Milei, guardi Orban, hanno tutti dei problemi con i capelli e io facendo il mio lavoro e sentendo le confidenze di molte donne, ho capito che molto spesso i problemi legati al capello sono relativi a un fenomeno legato al cervello, ma tutto secondo me parte da zone molto più basse". Il riferimento appare chiaro e spudorato.

"Tra l'altro lei dice che le donne che gli sono molto vicine, da Melania a Kristy Noem, che era responsabile per la sicurezza, quella che lo ricordiamo aveva ucciso il cane, un bracco perché diceva che era indisciplinato e una capra perché sosteneva che puzzava, gesti che colpiscono, fino alla sua portavoce hanno qualcosa in comune...", lo pungola la Berlinguer. "Delle femmine che piacciono a Trump - annuisce Dalla Palma - che sono cosiddette femmine perché si presentano in modo provocatorio. Cerchiamo di distinguere la sensualità dall'erotismo, è un'altra storia. Sono donne che hanno un potente aspetto di erotismo, però sono, a mio avviso, dei malvagi e dei perfidi uomini in corpi di donne".

"Io penso a qualsiasi cosa negativa di Trump - taglia corto Dalla Palma -, io credo che insieme a Putin siano le due persone in assoluto, poi c'è qualcun altro, ecco Trump è tutto quello che io detesto in una persona, è un uomo arrogante, un uomo insolente, ma guardi Bianca, ci vuole poco a conoscerli i dittatori, lei dirà cosa c'entra Trump, non è un dittatore, aspetta, ci manca poco, ci manca pochissimo, guardi gli atteggiamenti, guardi come stende le braccia quando parla, come tratta le persone, l'idea che ha delle donne". 
 

