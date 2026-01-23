Otto e Mezzo, Augias la spara grossa su Meloni: "Non si schiera mai"

Libero logo
venerdì 23 gennaio 2026
L'Italia ha "oggettivi problemi costituzionali" ad aderire al Board of Peace per Gaza. Così Giorgia Meloni ha chiesto a Donald Trump di "riaprire la sua configurazione". La premier lo annuncia al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania, al fianco di Friedrich Merz, rilanciando un asse che intende muoversi in modo "pragmatico e non istintivo" nelle relazione con gli Usa, e che a Bruxelles preme per il rafforzamento della competitività, con "una nuova mentalità di autocontrollo legislativo" che eviti "inutili oneri amministrativi".

Parole e fatti concreti. Ma quanto pare non bastano per placare le critiche che arrivano dai maestrini progressisti come Corrado Augias che nello studio di Otto e Mezzo attacca senza mezze misure proprio la premier: "Questa è la solita posizione di Giorgia Meloni. Non divide, sta sempre in equilibrio, non si pronuncia sulle questioni fondamentali e su questa questione la Costituzione è stata il suo scudo". Parole che però sorprendono. Appellarsi alla Costituzione non rientra nelle prerogative di un premier? Oppure vale solo quando questo premier indossa la casacca rossa? 

