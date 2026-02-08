Del Debbio sfonda con i fatti di Torino

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dritto e rovescio) Il Noè in rimonta sul Sì nella contesa del referendum sulla giustizia, la Presidente del Consiglio ha stancato, la destra è divisa: quante volte avete letto queste frasi? E siamo sicuri che sia la verità? Giovedì proprio Giorgia Meloni ha contribuito al successo di Dritto e rovescio su Rete 4, leader dei talk in prime time con oltre 1 milione di spettatori e il 7.7% di share. Picchi vicini al 10%, poco più di mezz’ora dalle 21:50 alle 22:20 circa, dell’intervista alla Premier in cui si è parlato degli scontri di Torino, di pacchetto sicurezza, attacchi dell’opposizione e referendum giustizia. Poi ancora il 10% poco prima della mezzanotte col tema sicurezza e baby gang per toccare il 13% verso le 00:15 col dibattito sul gap tra ricchi e poveri. Il format condotto da Paolo Del Debbio ottiene oltre il 10% per i titoli di studio elementari e medie, over 65 al 12% ma non male i 25/34enni vicini al 6%, 10% al Sud in Campania, Sicilia e Calabria ma pure in Veneto e nella “rossa” Emilia-Romagna. E il banco di prova era importante visto l’annuncio del tanto discusso decreto sicurezza.