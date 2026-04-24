Dritto e rovescio, Miss Escort sconvolge del Debbio: "Cosa mi chiedono i miei clienti"

"Gli uomini italiani hanno bisogno di tanto affetto". Parola di Bianca, la Miss Escort 2025 ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4.

"Quando mi toccano mi chiedono 'posso?'. Mi domandano un bacio, mi danno tanti abbracci, mi pagano per l'affetto", spiega la signora in studio. E il pubblico applaude.

I suoi clienti "per la maggior parte sono uomini sposati, ma anche single, dipende, un po' di tutto. Hanno un'azienda, oppure anche il muratore, non c'è proprio una specifica...". La lista comprende anche "calciatori, politici".

"Mi incuriosisce per il muratore. Ha pagato a rate?", domanda Del Debbio strappando una risata alla sua ospite. "Ah, sì, sì". "Ah, fai anche un finanziamento, insomma", è il commento sardonico del padrone di casa, corretto però dalla sua giornalista. "Paolo, ha detto muratore, ma non stava pensando a un muratore...", "È un ingegnere che costruisce...", specifica la escort. Tutto torna.

L'inchiesta milanese che sta coinvolgendo molte stelle di Milan, Inter e Serie A non la turba: "Penso che sia una cosa normalissima. Ragazzi, stiamo parlando di gente che ha dei soldi, che vogliono divertirsi. Queste ragazze volevano, nessuno ha puntato una pistola alla loro testa. Sono andate, si sono divertite".

A differenza delle giovani escort, Bianca "lavoro in autonomia, non ho agenzia. Pago le tasse, abbiamo il codice Ateco. Sono libera, io sceglio chi voglio, io comando la situazione in tutti i sensi". Per una sera, può arrivare a guadagnare anche 5mila euro. "Si beve, si chiacchiera, si mangia". Il migliore cliente "un imprenditore svizzero, li è tutto legalizzato. A Zurigo è pieno di bordelli".

Bianca è mamma di due ragazzi: "Conoscono il mio mestiere. Fare la madre è una cosa, fare il mio lavoro è un'altra. Come madre non ho nulla da rimproverarmi perché penso di aver fatto il mio meglio, anche se non sono perfetta, però questa è la mia scelta di vita. Economica o no, ma è la mia scelta. Come madre mi trasformo e divento Bianca".