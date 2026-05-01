Dritto e rovescio, Galeazzo Bignami ai due occupanti abusivi: "Avete capito che come Ilaria Salis..."

"Le occupazioni sono in aumento perché nel nostro Paese aumenta la povertà". In collegamento da Torino, l'attivista Claudio porta avanti la "lotta per la casa" anche in diretta a Dritto e rovescio, su Rete 4, e di fronte a un perplesso Paolo Del Debbio difende le occupazioni abusive, stile Ilaria Salis.

"Oggi uno stipendio non basta per pagare un affitto, molte persone sono sotto la soglia di povertà". Il piano casa appena varato dal governo Meloni "investe tanti soldi che potevano ridurre i criteri che portano le persone a occupare. Invece non solo è fumoso ma è anche ambiguo per come vengono gestiti questi fondi".

"Lei lo conosce così bene? Lo ha letto questo piano casa?", domanda Del Debbio. Quindi il conduttore si rivolge a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e ironizza: "Avete buttato fumo negli occhi, avete favorito i privati, l'occupazione delle case è un sistema di welfare di quartiere... Insomma, non c'avete capito un c***zo".

"Cosa vuole che le dica", risponde con un sorriso amaro il meloniano. Quindi si rivolge ai due ragazzi in collegamento da Torino: "Ho ascoltato in religioso silenzio l'esimio parere di questi due dirigenti della Presidenza del Consiglio che hanno già potuto leggere il piano casa o letto nella sfera di cristallo. Oppure - conclude affilatissimo - hanno giustamente capito che occupando case come Ilaria Salis ti ritrovi al Parlamento europeo senza aver mai lavorato un giorno e provano a fare la stessa cosa. In bocca al lupo, secondo me non vi andrà bene perché quella è stata più furba di voi".