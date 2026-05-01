Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio sbotta sull'orrore islamico: "Bella porcata. Mi fa schifo!"

"Antonio, ti do del tu perché non sei in trasmissione. Nessy rischia molto, questo è un pazzo, un criminale, la segue. E rischia di fare una brutta fine o di perdere la figlia, che significa rimanere in vita ma perdere ma senza l'amore più grande". Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, si appella al ministro degli Esteri Antonio Tajani per seguire il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto per adulterio e che ora teme di perdere la figlia di tre anni.

"Questa giustizia egiziana così efficiente nei suoi confronti e che vorrebbe mettere lei in carcere, di questo bast***o che è in giro non si occupa?", domanda quindi il conduttore alla ragazza, in collegamento da una località segreta. "Continuiamo a nasconderci da quest'uomo che vaga a piede libero", denuncia Nessy, visibilmente scossa e terrorizzata.

In studio, in Italia, c'è invece Ahmed Elsheshtawy, esponente della comunità islamica di Milano, che conferma: "L'adulterio è inquadrato dall'articolo 274 del codice penale egiziano, che comunque non è solo basato su una questione religiosa". "Bella porcata, bella porcata - lo interrompe Del Debbio -, in totale violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata anche dall'Egitto".

"Questa legge era in vigore in Italia fino al 1970 ed è ancora in vigore in altri Paesi, ok? Tutto il Nord Africa, in Medio Oriente, in Asia, Filippine, Tawian", puntualizza ancora Elsheshtawy. Sul caso specifico, "è ambiguo. La signora ha ragione, questo ragazzo non è a posto, è inaffidabile". La discussione si sposta poi sull'Islam, con Gianluigi Paragone che sottolinea: "Per la Sharia l'uomo e la donna non sono pari". E questo, ovviamente, rende enormemente difficile parlare di integrazione in Italia e in Europa per le comunità musulmane più tradizionaliste.

Del Debbio, quasi rassegnato, chiude con una riflessione personale: "Diceva la mia mamma prima di morire: 'Di questo mondo non ci capisco più nulla'. E io, mamma, che ora sei già su in cielo, dico che non ci capisco più nulla neanche io. E non ho nemmeno più voglia di occuparmene, ti dico la verità più pura. Mi fa schifo!".