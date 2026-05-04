Fuori dal coro, il trapper Mr Rizzus minaccia la giornalista: l'intervista finisce male

In Italia, la trap oggi è un genere musicale dominante. Ha preso piede con artisti come Sfera Ebbasta, Ghali e Dark Polo Gang, che hanno adattato lo stile americano a temi e linguaggio locali, parlando di successo, strada, lusso e identità. Spesso, però, gli artisti che la promuovono finiscono per essere protagonisti di vicende criminali. È il caso di Mr. Rizzus, trapper brianzolo intervistato da Fuori dal Coro su Rete 4.

Quest’ultimo non si meraviglia del suo curriculum: “Non ho fatto poi chissà che reati. Stalking, persecuzioni. E c'è pure una rapina verso un ragazzo. Senza motivo, abbiamo detto ci mettiamo qua, dietro a quest'angolo, ci copriamo la faccia e lo derubiamo”.

La giornalista, però, obietta: “Più che altro a questa persona gli avete spaccato il femore”. Il trapper prova a giustificarsi: “Esatto, però diciamo che eravamo là ubriachi, non c'è mai niente da fare a Monza”. La noia, dunque, come miccia sociale. Ora, però, Mr. Rizzus sembra pentito: “Anche la fede mi ha aiutato perché sono diventato una persona che crede in Dio. Ho letto la Bibbia, mi sono avvicinato anche alla fede. Ho 27 anni, non ho più 20 anni, quindi riesco a ragionare magari in un modo più consapevole”.

Quando, però, l’inviata Costanza Tosi gli fa ascoltare audio delle sue minacce a una donna, il tono cambia. Nel file si sentono minacce: “Stai attenta perché io adesso pago e ti faccio mandare a fuoco il posto, hai capito? Stai molto attenta perché ti ritrovi con il posto in fiamme, ok? Mamma mia, è vero che sei proprio una pu***a, oh? Pu*a, tra, pu**a, tu sei una pu***a”.

Mr. Rizzus, qui, non si pente: “Ma secondo me lei se lo merita, ti dico la verità. Non c'è niente di male, perché mi hai stigato lei. Ci sono minacce? Stai dicendo cazzate”. La Tosi chiede: “Perché ogni giorno continui a fare queste cose? Sono anni, hai ricevuto comunque delle condanne”. Il trapper è duro: “Tanto non ho dato fuoco a niente, quindi resta aria fritta, capito? Tu continui a fare il tuo show”.

La giornalista stoppa l’intervista: “Per me può finire qui e sei felice. Ma quello che fai, Simone, è grave. Questa è la verità, è grave quello che fai e dovresti chiedere scusa, capito?”. Mr. Rizzus la congeda con una minaccia: “Se vogliamo, vi colpiamo anche con la sicurezza”. E poi passa all’azione, mettendo il numero della giornalista su un gruppo fan privato e chiedendo ai suoi followers di chiamarla ripetutamente e minacciarla.

Mario Giordano, in studio, stronca il rapper: “Tu ti diverti, ma ti becchi un’altra denuncia caro mister Rizzus, perché quello che hai fatto alla nostra Costanza Tosi, a cui va la nostra solidarietà, è vergognoso, è vergognoso! Per cui tu farai le visualizzazioni, ma devi visualizzare prima di tutto la tua vergogna, perché ti devi vergognare della tua violenza, perché non canti solo la violenza, la pratichi! Rapine, di tutto fai, e poi queste persecuzioni, questo stalking, questa roba, incredibile! La cosa terribile, però, è che i ragazzi ti seguono, i ragazzi ti seguono, hai dei fan, delle persone che ti seguono! Tu sei un modello e se questo è il modello dei nostri ragazzi, come stupirsi se per le strade delle nostre città succede quello che vi raccontiamo tutte le settimane!”.