Torna Belve Crime, in onda le interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone

Torna Belve Crime, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle. Appuntamento per martedì 5 maggio, alle 21.20, su Rai 2. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell'animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi (uno dei membri della banda della Uno bianca) e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.