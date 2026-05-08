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Affari tuoi, De Martino imbarazza Sara: "Sei la mia relazione più lunga"

venerdì 8 maggio 2026
Affari tuoi, De Martino imbarazza Sara: "Sei la mia relazione più lunga"

2' di lettura

"Sei la relazione più lunga che ho avuto". La battuta di Stefano De Martino a Sara, concorrente e pacchista di lungo corso di Affari tuoi, getta un certo scompiglio nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1. Sar, insegnante di una scuola materna di Avellino, sorride un po' imbarazzata. Accanto a lei, sposata con Angelo e mamma di una bimba di un anno, c'è la sorella gemella Martina.

Due ragazze unite anche dalla fede incrollabile nell'Avellino, di cui sono tifosissime e che in qualche modo guida nelle scelte dei pacchi anche la loro partita, non senza un certo stupore generale. Già dai vestiti scelti, bianco e verde come i colori sociali del club irpino, Sara e Martina dimostrano di avere le idee chiare, non solo quelle calcistiche. "Sai perché sono vestite di bianco e di verde?", chiede De Martino al disturbatore Herbert Ballerina. "Perché Avellino è la città dei lupi".

A un certo punto della serata, Sara sceglie di aprire il pacco numero 5 come il 2005, anno in cui l'Avellino ha vinto un indimenticabile derby contro il Napoli. "Io avevo sei anni", spiega la concorrente in gioco da ben 36 puntate. A casa, immaginiamo, i tifosi biancoverdi saranno impazziti.

Quando il gioco si fa duro, Sara si mostra sicura e fiera delle sue origini: "I lupi combattono, non si arrendono mai". E così è, perché le gemelle arrivano alla fine lottando, con tre cambi di pacco, e in ballo ancora 15mila e 30mila euro. "Già è una vittoria stare qui, sinceramente", spiega Martina motivando la sua determinazione ad andare avanti, senza accettare le offerte del Dottore. E alla fine possono tornare a casa con 30mila euro più il jackpot.

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