Sempio, a 4 di Sera gli audio dell'intercettazione in auto: la frase inedita che si è lasciato sfuggire

"Quel video... io ce l'ho... dentro la penna...". E' una delle frasi pronunciate da Andrea Sempio il pomeriggio del 14 aprile 2025 e intercettata dai carabinieri. L'audio, contenuto negli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in cui il 38enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato pubblicato da la Repubblica sul suo sito online e rilanciato anche da Paolo Del Debbio a 4 di Sera.

Per gli investigatori Sempio parla del video intimo girato dalla vittima con il fidanzato Alberto Stasi, al momento unico indagato per il delitto. Le, pronunciata a voce bassissima e con forti rumori di sottofondo che ne rendono difficile la comprensione, sarebbe decisiva per gli inquirenti, secondo cui Sempio menziona una circostanza fino a quel momento sconosciuta agli stessi inquirenti, ovvero la presenza del video su una chiavetta. Subito dopo il soliloquio, Sempio accosta - si sente il rumore della freccia e di una portiera che si apre - per far salire una amica. "Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano...", le dice.

Nel frattempo, la difesa di Sempio si sta attivando. Sono sei le consulenze per acclarare che l'amico di gioventù di Marco Poggi non ha ucciso Chiara. Secondo la Procura di Pavia è stato lui a uccidere la ragazza con "odio" e "crudeltà" per via di un rifiuto alle sue avances. Un'ipotesi, quella del procuratore aggiunto Stefano Civardi e delle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, che i legali del 38enne, finito nel tritacarne mediatico e già sotto processo in tv e sulle pagine di alcune testate, adesso che hanno in mano gli atti dell'inchiesta, intendono smontare. E per far questo si sono rivolti ad alcuni esperti e, per cominciare, hanno portato il loro assistito a Roma nel laboratorio di "Genomica", dove si terranno gli accertamenti tecnici a cui parteciperà anche la genetista Marina Baldi.

Oggi Sempio, come ha spiegato Liborio Cataliotti, del pool di difensori, "si è incontrato con la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa". Lo scopo "è tratteggiarne la personalità da contrapporre o eventualmente accompagnare" al profilo tracciato dal Racis, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolta l'accusa e che ha lavorato anche sugli appunti manoscritti sequestrati l'anno scorso a casa del compagno di scuola di un tempo di Marco Poggi. Quella personologica, peraltro annunciata già la scorsa settimana, non è l'unica consulenza tecnica di parte a cui verrà sottoposto Sempio. Ce ne saranno "una medico-legale, per determinare le cause e il tempo del decesso, una antropometrica, per verificare se le impronte possono collimare con le dimensioni del piede di Andrea". Un'altra ancora servirà per "ripulire i poco comprensibili e difficilmente ascoltabili audio delle intercettazioni" ambientali che hanno registrato, attraverso una cimice piazzata in auto.

Inoltre, spiega sempre la difesa, ci "sarà una replica alla Bpa", ovvero l'analisi delle tracce ematiche sulla scena del crimine per ricostruire la dinamica del delitto. A chiudere il cerchio non mancherà "un supplemento di esame dattiloscopico sulla impronta 33", quella palmare trovata sulla parete delle scale in fondo alle quali è stato scoperto in corpo senza vita di Chiara e che per i pm pare sia stata lasciata dalla "mano bagnata" di Sempio mentre si appoggiava al muro. Tale traccia, che per la difesa non è sua, va anche incrociata "con l'impronta 45", riferibile a una piccola macchia di sangue che, secondo l'indagine pavese, sarebbe l'esito di una gocciolatura da un oggetto, forse l'arma del delitto che si trovava più in alto. Il lavoro, cominciato oggi, si dovrebbe chiudere in un paio di settimane, periodo in cui i legali di Sempio, come ha affermato sempre Cataliotti, saranno in silenzio stampa.