L'aria che tira, la figura di palta del dem Scotto: "Tu c'eri? No. E allora..."

«Mi fate dire anche le parolacce». Alla fine, anche Licia Ronzulli sbotta. Ed è tutta colpa di David Parenzo e soprattutto Arturo Scotto. La senatrice di Forza Italia, ospite di L'aria che tira su La7, è protagonista di un vivace confronto con il deputato del Partito democratico, particolarmente incline alla polemica. Meglio se fine a se stessa.

Al centro della discussione c’è la lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula Von der Leyen per chiedere che la Commissione Ue conceda deroghe al Patto di Stabilità anche sull’energia come già fatto con la difesa.

«Con grande intelligenza, visione e concretezza Meloni scrive a Von der Leyen e dice: se si può fare per le armi si deve fare anche per l’energia, che non è solo famiglie ma anche ospedali», spiega Ronzulli. «Allora perché l’avete tolto?», domanda Scotto riguardo alla mozione del centrodestra sul tema. «Proprio per questa lettera». «Ma se è arrivato l’ordine a Palazzo Chigi, non toccatelo sennò si incazza Trump», le ride in faccia il dem.

«No no no, posso parlare o parla solo lui che non sa neanche le cose? - protesta Ronzulli - La lettera è stata mandata il 18. Lei dov’era? In Senato? No, io presiedevo e allora lasci parlare me». «Allora perché l’avete messa e poi l’avete tolta?», prosegue Scotto con Parenzo che si sovrappone interrompendo la Ronzulli. «Quando il Parlamento fa una mozione, inserisce dentro tutte le cose di cui si vuole parlare». «La maggioranza, non il Parlamento - la corregge polemicamente Scotto - La maggioranza che governa questo Paese fa un errore così...».

«Caz***o!», esplode la forzista, frustrata dall’impossibilità di concludere il ragionamento. «Se un uomo urla va bene, se una donna è isterica. Io non ce la faccio più ad alzare la voce perché lui urla». «Non penso che tu sia isterica», corre ai ripari Scotto.

«Grazie, però se mi fa urlare forse sembro isterica mentre lei sembra carino a interrompermi ogni 5 minuti». Con l’imbarazzo torna la calma: «Ci siamo accorti che era inutile mandare avanti una mozione che impegna il governo su un tema sul quale il governo è già impegnato. Detto questo, non arriveremo mai al 5%, è un obiettivo dato dalla Nato e non raccontare agli italiani che per arrivarci avranno meno Sanità perché non è così». E Scotto, zitto, incassa.